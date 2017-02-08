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Посол РФ в Латвии встретился с президентом республики

Евгений Лукьянов передал Раймонду Вейонису верительные грамоты

Евгений Лукьянов, назначенный послом России в Латвии, в ходе торжественной церемонии вручил президенту прибалтийской республики Раймонду Вейонису верительные грамоты, передает «РИА Новости».

После вручения латвийский лидер побеседовал с российским дипломатом. «Несмотря на различные позиции по важным вопросам международной политики, у Латвии и России есть возможности для расширения практического отраслевого сотрудничества», — заявил он.

По словам Вейониса, обеим странам в силу их соседского положения выгодно развивать взаимное сотрудничество в сфере торговли, транспорта, культуры, а также противодействия нелегальной миграции и организованной преступности.

По итогам встречи российского посла и президента Латвии было принято решение о необходимости актуализировать работу латвийско-российской межправительственной комиссии. Официальная Рига обещала организовать ее заседание в первой половине 2017 года.

Кроме того, Лукьянов и Вейонис согласились в том, что комиссия по демаркации латвийско-российской границы, которая в прошлом году завершила процесс практической демаркации, добилась положительных результатов своей работы.

Как ранее сообщали «Известия», Евгений Лукьянов, назначенный послом РФ в Латвии, прибыл в Ригу 27 января, сменив там Александра Вешнякова, занимавшего эту должность на протяжении восьми лет.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Посол РФ в Латвии встретился с президентом республики

Евгений Лукьянов передал Раймонду Вейонису верительные грамоты

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