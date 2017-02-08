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МВФ признал греческий долг нестабильным

Эксперты фонда предписали Афинам проведение реформ с целью повышения устойчивости долговых обязательств

Международный валютный фонд (МВФ) подготовил обзорный доклад, в котором говорится, что долг Греции перед кредитной организацией остается крайне неустойчивым и нуждается в существенном сокращении, передает Reuters.

Авторы доклада отмечают, что ситуацию не спасает даже «щедрая официальная помощь, предоставленная европейскими партнерами», поэтому официальные Афины должны инициировать проведение реформ — в плане не сокращения расходов, а улучшения фискальной дисциплины в целом и собирания налогов в частности.

Так, в финансовом секторе авторы доклада МВФ рекомендуют греческим властям снизить процент «плохих долгов» и усилить регулирование банков.

Впрочем, говорится в докладе, даже эти меры не позволят Афинам «вырасти» из долговой проблемы, с которой они столкнулись: Греции нужна существенная помощь европейских партнеров, способных восстановить устойчивость ее долга.

Эксперты МВФ оценили реальный рост ВВП Греции в минувшем году в 0,4%, а на текущий год спрогнозировали его в объеме 2,7%. Также они ожидают незначительного (с 23,2 до 21,3%) снижения безработицы.

В понедельник, 6 февраля, состоялось заседание руководства МВФ, большинство участников которого пришли к выводу о том, что Греции необходимо в дальнейшем сокращать долговые обязательства и восстанавливать экономику за счет проведения реформ.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

МВФ признал греческий долг нестабильным

Эксперты фонда предписали Афинам проведение реформ с целью повышения устойчивости долговых обязательств

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