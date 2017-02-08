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Центробанк перестал вкладываться в золото

По мнению экспертов, драгоценный металл вряд ли будет дорожать

Банк России обнародовал внутреннюю статистику, согласно которой за октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года объем монетарного золота в стоимостном выражении упал с $65,5 млрд до почти $60 млрд, пишут «Известия».

Аналитики считают, что ЦБ РФ не вкладывает деньги в актив, который «вряд ли будет дорожать». Соответственно с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года золотой запас банка потерял в стоимостном выражении почти $5,5 млрд, а доля золота в резервах — более полпроцента.

Статистика Центробанка демонстрирует падение стоимости золотого запаса с октября минувшего года в результате изменения рыночных цен. Но в октябре и ноябре ЦБ РФ отчасти компенсировал это снижение покупками, а в декабре не стал этого делать.

По мнению экономиста Антона Табаха, эта тактика регулятора напрямую связана с тенденциями в золотодобывающей промышленности.

Раньше при наличии излишков производства ЦБ их скупал, но сейчас «у регулятора просто нет веры в дальнейший рост стоимости золота», считает аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич. По его мнению, Банк России не видит смысла приобретать драгоценный металл, который может не показать положительной доходности. При этом эксперт, вопреки прогнозам иностранных коллег, не считает, что золото может рухнуть.

Отказ национальных банков от золота — это общемировая тенденция. В частности, ей последовал Банк Канады, который еще в начале 2016 года избавился от своих запасов этого драгметалла.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Центробанк перестал вкладываться в золото

По мнению экспертов, драгоценный металл вряд ли будет дорожать

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