Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Киеве радикалы разгромили выставку, посвященную последствиям майдана

Согласно сообщению, нападавшие являются сторонниками ультраправых группировок

Радикалы разгромили в Киеве выставку известного анархо-коммунистическими взглядами художника Давида Чичкана, сообщает телеканал «360».

Экспозиция под названием «Утраченные возможности» была посвящена последствиям «Евромайдана».

Отмечается, что на выставку ворвалась толпа людей спортивного телосложения с закрытыми лицами, после чего они испортили все картины экспозиции. При этом нападавшие успели скрыться до приезда полиции.

Сотрудники центра написали заявление в правоохранительные органы. Согласно сообщению, нападавшие являются сторонниками ультраправых группировок.

Читайте также:

Сенатор Пушков: Киев будет прорываться в Европу с Бандерой наперевес

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Киеве радикалы разгромили выставку, посвященную последствиям майдана

Согласно сообщению, нападавшие являются сторонниками ультраправых группировок

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке