В Киеве радикалы разгромили выставку, посвященную последствиям майдана

Радикалы разгромили в Киеве выставку известного анархо-коммунистическими взглядами художника Давида Чичкана, сообщает телеканал «360».

Экспозиция под названием «Утраченные возможности» была посвящена последствиям «Евромайдана».

На выставку киевского художника Давида Чичкана напали нацисты. pic.twitter.com/m849chXVJy — antifa_fm (@ru_antifa) 7 февраля 2017 г.

Отмечается, что на выставку ворвалась толпа людей спортивного телосложения с закрытыми лицами, после чего они испортили все картины экспозиции. При этом нападавшие успели скрыться до приезда полиции.

Сотрудники центра написали заявление в правоохранительные органы. Согласно сообщению, нападавшие являются сторонниками ультраправых группировок.