Приговор «Галстуку» из банды Гагиева оставили в силе

Московский городской суд оставил в силе приговор Пресненского райсуда, осудившего на 6,5 лет колонии Аркадия Габалова по кличке «Галстук».



Член банды Аслана «Джако» Гагиева, бывший замглавы следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Северной Осетии в 2013 году пытался организовать отставку министра внутренних дел Северной Осетии Артура Ахметханова.



Для необходимых преступникам перестановок в МВД республики Габалов по заданию Гагиева вышел на человека, представленного ему отставным генералом полиции. За вознаграждение в 2,5 миллиона долларов генерал взялся устроить неприятности руководству министерства, которое должны были привести к увольнению министра. Также отставник взялся поспособствовать назначению на ключевые посты в МВД лояльных к банде силовиков, сообщает «Коммерсант».



Отставка Ахметханова была крайне важна для ОПГ, так как в то время началась активная охота на членов группировки. Однако афера не удалась. Генерал МВД оказался мошенником, на самом деле не имеющим к органам никакого отношения. Отставку Ахметханова устроить не удалось, однако в конце 2015 года он ушел с должности после того, как в результате допроса в отделе полиции Владикавказа скончался задержанный.



В декабре 2016 года Аркадий Габалов был приговорен к 6,5 годам лишения свободы, теперь Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему сотруднику следственных органов.