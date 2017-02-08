Трамп обвинил демократов в том, что его администрация не сформирована

Президент США Дональд Трамп считает позором ситуацию, в результате которой формирование его администрации до сих пор не завершено из-за противодействия демократов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Это позор, что кабинет министров до сих пор не на месте, самая длинная задержка в истории нашей страны. Обструкция со стороны демократов!», — написал глава государства в Twitter.

It is a disgrace that my full Cabinet is still not in place, the longest such delay in the history of our country. Obstruction by Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2017 г.

Трамп вступил в должность президента 20 января. В тот же день свои посты заняли министр обороны и министр внутренней безопасности. Однако затем процесс утверждения кандидатур в сенате замедлился, так как демократы подчас бойкотировали заседания.

Всего из 21 кандидата администрации Трампа утверждены лишь шесть человек.