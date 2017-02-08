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СМИ: Трамп разочарован в пресс-секретаре Белого дома Спайсере

Отмечается, что президент США ищет ему напарника

Президент США Дональд Трамп разочарован в своем пресс-секретаре Шоне Спайсере и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома, сообщает телеканал CNN.

В настоящее время Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают разные люди.

«Дональд Трамп разочарован Спайсером во время первых двух недель работы новой администрации, — сообщает телеканал со ссылкой на информированные источники.

Стоит отметить, что CNN является одним из самых нелюбимых СМИ для нынешней администрации Белого дома, поскольку редакция жестко критикует президента.

Со своей стороны, Спайсер также пытается жестко выстраивать отношения со СМИ, что нехарактерно для политиков и чиновников в США.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

СМИ: Трамп разочарован в пресс-секретаре Белого дома Спайсере

Отмечается, что президент США ищет ему напарника

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