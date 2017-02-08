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Морозы в Москве начнут ослабевать в среду

Атмосферное давление по-прежнему будет оставаться высоким

Сильные холода понемногу начнут отступать от Москвы со среды, 8 февраля.

Днем в столице потеплеет до минус 11 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru.

Будет дуть северный и северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление по-прежнему высокое – 768 миллиметров ртутного столба.

Напомним, морозы в столичный регион принес скандинавский антициклон. Температура воздуха опустилась на 10 градусов ниже нормы. Во вторник в городе был объявлен желтый уровень опасности погоды.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Морозы в Москве начнут ослабевать в среду

Атмосферное давление по-прежнему будет оставаться высоким

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