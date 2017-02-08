Учитель пожаловался генпрокурору Чайке на Поклонскую

Режиссер просит оградить коллектив фильма «Матильда» «от клеветы со стороны депутата Госдумы»
Фото: РИА НОВОСТИ/Екатерина Чеснокова
Режиссер Алексей Учитель написал заявление в генпрокуратуру РФ с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности», а также от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката режиссера, старшего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Константина Добрынина.
«Убедительно просил бы вас оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской», — сообщается в заявлении Учителя на имя Юрия Чайки.
Учитель подчеркивает, что картина пока находится в работе, ее еще никто не смотрел и потому нельзя судить о ее недостатках и достоинствах, а также делать выводы о «поругании памяти».
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