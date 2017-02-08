Четыре региона РФ не интересуются «дальневосточным гектаром»

Жители четырех российских регионов пока не подали ни одной заявки на получение «дальневосточного гектара». Получить землю в ДФО не решаются жители Адыгеи, Ингушетии, Ненецкого автономного округа (НАО) и Тувы, сообщает ТАСС со ссылкой на Минвостокразвития.

Всего на получение участка поступили заявки из 81 региона страны, при этом больше всех заявок на землю подали жители Приморья, Якутии, Хабаровского края, Сахалинской области, Амурской области, Камчатского края, Москвы, Магаданской области, уточняет ИА AmurMedia.

Напомним, по закону о выделении участка земли на Дальнем Востоке, который вступил в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО.



Третий этап масштабной федеральной программы по предоставлению гражданам России «дальневосточного гектара» стартовал с 1 февраля. Каждый россиянин сможет бесплатно получить на Дальнем Востоке земельный участок в пользование сроком на пять лет, а в случае его освоения — в аренду или в собственность. Надел должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте.



Подробнее о том, как получить бесплатный участок на Дальнем Востоке, — в инструкции «Известий»:

Как получить бесплатный участок на Дальнем Востоке: инструкция

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