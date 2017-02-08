Песни и стихи о любви прозвучат в метро Москвы в День всех влюбленных

Музыку будут транслировать с 13 по 17 февраля
Песни и стихотворения о любви прозвучат в Московском метрополитене 14 февраля в День всех влюбленных. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Радио столичного метро поздравит 14 февраля пассажиров любовной лирикой Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Анны Ахматовой.
Пассажиры подземки услышат в этот день песни о любви, среди которых хиты Нины Бродской и Яна Френкеля «Ты говоришь мне о любви» и «Для тебя».
Музыка будет звучать в кассовых залах станций, в вестибюлях и на эскалаторах метрополитена с 13 по 17 февраля, сообщает телеканал «360».
В 2016 году в столичном метро поздравляли всех влюбленных только стихами, в этом году программу расширили.
Напомним, в прошлом году самым популярным подарком в День всех влюбленных стали подвески. Перед праздником их продажи в 2016 году увеличились в 2,4 раза.