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Песни и стихи о любви прозвучат в метро Москвы в День всех влюбленных

Музыку будут транслировать с 13 по 17 февраля

Песни и стихотворения о любви прозвучат в Московском метрополитене 14 февраля в День всех влюбленных. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Радио столичного метро поздравит 14 февраля пассажиров любовной лирикой Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Анны Ахматовой.

Пассажиры подземки услышат в этот день песни о любви, среди которых хиты Нины Бродской и Яна Френкеля «Ты говоришь мне о любви» и «Для тебя».

Музыка будет звучать в кассовых залах станций, в вестибюлях и на эскалаторах метрополитена с 13 по 17 февраля, сообщает телеканал «360».

В 2016 году в столичном метро поздравляли всех влюбленных только стихами, в этом году программу расширили.

Напомним, в прошлом году самым популярным подарком в День всех влюбленных стали подвески. Перед праздником их продажи в 2016 году увеличились в 2,4 раза.

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Самым популярным подарком в День всех влюбленных стали подвески

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Песни и стихи о любви прозвучат в метро Москвы в День всех влюбленных

Музыку будут транслировать с 13 по 17 февраля

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