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Суд огласит приговор Навальному, у здания усилена охрана

С утра на месте дежурят полицейские авто с включенными проблесковыми маячками, сотрудники ДПС регулировали движение автомобилей

У здания суда в Кирове предприняты усиленные меры безопасности перед оглашением приговора по делу «Кировлеса» в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова.

У здания Ленинского районного суда с самого утра дежурят несколько полицейских машин с включенными проблесковыми маячками. Сотрудники ДПС регулируют движение автомобилей.

Сторонники Навального не пикетируют у здания суда, в очередь на досмотр выстроились десятки съемочных групп и журналистов, передает ТАСС.

Сегодня суд планирует огласить приговор Навальному и Офицерову. Прокуратура просит для обоих условные сроки — 5 и 4 года соответственно.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Суд огласит приговор Навальному, у здания усилена охрана

С утра на месте дежурят полицейские авто с включенными проблесковыми маячками, сотрудники ДПС регулировали движение автомобилей

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