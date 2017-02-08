Традиционная акция «На работу на велосипеде» пройдет в Москве 10 февраля

«Международная зимняя акция «На работу на велосипеде» пройдет в пятницу, 10 февраля», — цитирует сообщение организаторов мероприятия Агентство городских новостей «Москва».

Аналогичная акция также проходила в столице в мае и сентябре прошлого года. В последний раз она длилась всю рабочую неделю.

Целью акции было показать москвичам, что в современном мегаполисе велосипед зачастую оказывается гораздо более эффективным и практичным средством передвижения, чем личный автомобиль, отмечает агентство.

Напомним, 8 января в столице прошел второй зимний велопарад, в котором приняли участие около 500 человек.