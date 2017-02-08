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Губернатор Белгородской области прокомментировал слухи об отставке

Евгений Савченко назвал эту информацию домыслами

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко опроверг информацию о своей отставке.

«Этот год выборный. Срок моих полномочий истекает в октябре 2017 года. Мне ничего не мешает на очередной срок баллотироваться. Я планирую воспользоваться этим правом, вариант ухода не рассматривается», — сказал Савченко, добавив, что слухи о его возможной отставке — «чьи-то домыслы», передает ТАСС.

Евгений Савченко руководит Белгородской областью уже 24 года. В этом году истекает срок его полномочий.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Губернатор Белгородской области прокомментировал слухи об отставке

Евгений Савченко назвал эту информацию домыслами

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