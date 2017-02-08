Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Глава Белгородской области назначил пресс-конференцию на 8 февраля

У Евгения Савченко в 2017 году заканчиваются губернаторские полномочия

Уже третья по счету на этой неделе пресс-конференция главы региона состоится утром в среду, 8 февраля. С журналистами встретится губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Предыдущие мероприятия с участием губернатора Пермского края Виктора Басаргина и главы Бурятии Вячеслава Наговицына заканчивались отставками чиновников.

На пресс-конференции 8 февраля Савченко намеревается подвести итоги 2016 года, сообщает ТАСС. Белгородской области он бессменно руководит с 1993 года, то есть 24 года из 66 лет своей жизни. В 2012 году Савченко прошел через процедуру прямых выборов, в 2017 году срок его полномочий истекает.

В понедельник стало известно, что Виктор Басаргин покидает пост губернатора Пермского края, его преемником стал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. На следующий день, во вторник, ушел в отставку глава Бурятии Вячеслав Наговицын, его сменил заместитель министра транспорта России Алексей Цыденов.

Читайте также:

Дело экс-губернатора Сахалина Хорошавина направлено в суд

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Глава Белгородской области назначил пресс-конференцию на 8 февраля

У Евгения Савченко в 2017 году заканчиваются губернаторские полномочия

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке