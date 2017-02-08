Глава Белгородской области назначил пресс-конференцию на 8 февраля

Уже третья по счету на этой неделе пресс-конференция главы региона состоится утром в среду, 8 февраля. С журналистами встретится губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Предыдущие мероприятия с участием губернатора Пермского края Виктора Басаргина и главы Бурятии Вячеслава Наговицына заканчивались отставками чиновников.



На пресс-конференции 8 февраля Савченко намеревается подвести итоги 2016 года, сообщает ТАСС. Белгородской области он бессменно руководит с 1993 года, то есть 24 года из 66 лет своей жизни. В 2012 году Савченко прошел через процедуру прямых выборов, в 2017 году срок его полномочий истекает.



В понедельник стало известно, что Виктор Басаргин покидает пост губернатора Пермского края, его преемником стал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. На следующий день, во вторник, ушел в отставку глава Бурятии Вячеслав Наговицын, его сменил заместитель министра транспорта России Алексей Цыденов.