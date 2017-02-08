Источник: Бойцы на месте убийства Гиви стреляют на поражение

Съемка у здания, где был убит командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, строжайше запрещена.



Бойцам из «Сомали» отдан приказ стрелять на поражение при любой попытке съемочных групп включить камеры. Об этом сообщил собственный корреспондент «Известий» с места событий.



Пожар, разгоревшийся в здании, где произошел взрыв, дошел до третьего этажа. Вокруг дежурят люди в погонах.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что Михаил Толстых был убит в районе 6:00 утра в собственном кабинете на базе батальона «Сомали».

