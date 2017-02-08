Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В ДНР заявили о гибели ополченца Гиви

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых был убит в результате теракта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный по позывному Гиви, погиб в результате теракта, заявил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, теракт произошел в 06:12 в среду.

«Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса», — заявил представитель минобороны ДНР.

Напомним, в середине октября прошлого года в ДНР был убит один из самых известных командиров ополчения Арсен Павлов, известный по позывному Моторола.

Читайте также:

Источник: ДНР ждет наступления ВСУ под Ясиноватой

СК РФ возбудилделопо фактам обстрела населенных пунктов в Донбассе

В Донецке при взрыве бомбы погиб командир ополчения Моторола

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В ДНР заявили о гибели ополченца Гиви

В ДНР заявили о гибели ополченца Гиви Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых был убит в результате теракта

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке