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Источник: ДНР ждет наступления ВСУ под Ясиноватой

Позиции ополченцев находятся под угрозой

Фото: Сергей Белоус

Командование сил самопровозглашенной Донецкой народной республики, которое находится на боевых позициях рядом с Авдеевкой и Ясиноватой, ждет наступления бойцов ВСУ. Об этом сообщил собственный корреспондент «Известий» с места событий.

— Ситуация нестабильная, затишье прерывается обстрелами, которые начинаются после 17.00. Режим перемирия не соблюдается, — рассказал один из ополченцев.

Фото: Сергей Белоус

Как отмечает корреспондент «Известий», в некоторых других районах обстрелы начинаются раньше.

Фото: Сергей Белоус

Кроме того, по его информации, командование ДНР, находящееся на позициях, ожидает нападения со стороны ВСУ.

— Для этого есть предпосылки тактического характера, — пояснили в ополчении. — Мы будем принимать контрмеры, которые будут носить не наступательный, но укрепительный, оборонительный характер. В настоящий момент позиции ДНР находятся под угрозой. Делается всё, чтобы предотвратить возможный урон.

Фото: Сергей Белоус

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В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. При этом в ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО «Град» и «Ураган».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к мировому сообществу с просьбой призвать Киев прекратить провокации на юго-востоке Украины и начать выполнение Минских договоренностей.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Источник: ДНР ждет наступления ВСУ под Ясиноватой

Источник: ДНР ждет наступления ВСУ под ЯсиноватойПозиции ополченцев находятся под угрозой

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