Разведка ДНР сообщила о планах Киева нанести удар по Мариуполю

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики получила информацию о намерении украинских силовиков нанести артиллерийский удар по находящемуся под контролем Киева Мариуполю, а затем обвинить силы республики в срыве договоренностей, сообщил представитель минобороны ДНР.



«Украинское командование для обострения ситуации на линии соприкосновения войск и в попытке развязать боевые действия отдало приказ о нанесении подразделениями ВСУ удара по Мариуполю», — приводит «РИА Новости» слова представителя оборонного ведомства. Он также отметил, что украинская сторона планирует впоследствии обвинить в атаке вооруженные силы ДНР.

Соответствующая информация была получена разведкой сил ДНР из штаба АТО. Минобороны ДНР призывает украинскую сторону не совершать подобных действий.

Накануне заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики готовят наступление на донецком направлении.

