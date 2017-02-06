Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Разведка ДНР сообщила о планах Киева нанести удар по Мариуполю

Сообщается, что эта атака будет провокацией, в которой впоследствии обвинят силы самопровозглашенной республики

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики получила информацию о намерении украинских силовиков нанести артиллерийский удар по находящемуся под контролем Киева Мариуполю, а затем обвинить силы республики в срыве договоренностей, сообщил представитель минобороны ДНР.

«Украинское командование для обострения ситуации на линии соприкосновения войск и в попытке развязать боевые действия отдало приказ о нанесении подразделениями ВСУ удара по Мариуполю», — приводит «РИА Новости» слова представителя оборонного ведомства. Он также отметил, что украинская сторона планирует впоследствии обвинить в атаке вооруженные силы ДНР.

Соответствующая информация была получена разведкой сил ДНР из штаба АТО. Минобороны ДНР призывает украинскую сторону не совершать подобных действий.

Накануне заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики готовят наступление на донецком направлении.

Читайте также:

Власти ДНР опровергли сообщения об обстреле машины Захарченко

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Разведка ДНР сообщила о планах Киева нанести удар по Мариуполю

Сообщается, что эта атака будет провокацией, в которой впоследствии обвинят силы самопровозглашенной республики

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке