ГД во втором чтении приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации

Государственная дума во втором чтении приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья в России в ходе пленарного заседания в среду. Третье чтение законопроекта назначено на пятницу.

Согласно проекту закона, граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут теперь воспользоваться им без ограничения срока.



Положение закона о введении в действие Жилищного кодекса России, согласно которому бесплатная приватизация заканчивается 1 марта 2017 года, депутаты признали утратившим силу, передает «Федеральное агентство новостей».

Принять поправки о бессрочной приватизации накануне рекомендовал комитет Госдумы по ЖКХ.



Решение приняли после огромного количества обращений россиян к депутатам, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Законопроект при принятии в первом чтении предлагал продлить бесплатную приватизацию для крымчан, переселенцев из аварийных домов и сирот на время. Также обсуждалось включение в перечень жителей военных городков и общежитий. Четыре альтернативных законопроекта о продлении срока для всех граждан депутаты отклонили.



Напомним, накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал бессрочное продление всеобщей бесплатной приватизации.



Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит законопроект 15 февраля.

Закон «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» вступил в силу в 1991 году. Бесплатное предоставление услуги сначала планировалось завершить в 2007 году, однако в 2016 году всеобщая бесплатная приватизация жилья была продлена уже в десятый раз.

