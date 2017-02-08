ГД во втором чтении приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации

Совет Федерации может рассмотреть законопроект уже 15 февраля
Государственная дума во втором чтении приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья в России в ходе пленарного заседания в среду. Третье чтение законопроекта назначено на пятницу.
Согласно проекту закона, граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут теперь воспользоваться им без ограничения срока.
Положение закона о введении в действие Жилищного кодекса России, согласно которому бесплатная приватизация заканчивается 1 марта 2017 года, депутаты признали утратившим силу, передает «Федеральное агентство новостей».
Принять поправки о бессрочной приватизации накануне рекомендовал комитет Госдумы по ЖКХ.
Решение приняли после огромного количества обращений россиян к депутатам, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Законопроект при принятии в первом чтении предлагал продлить бесплатную приватизацию для крымчан, переселенцев из аварийных домов и сирот на время. Также обсуждалось включение в перечень жителей военных городков и общежитий. Четыре альтернативных законопроекта о продлении срока для всех граждан депутаты отклонили.
Напомним, накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал бессрочное продление всеобщей бесплатной приватизации.
Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит законопроект 15 февраля.
Закон «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» вступил в силу в 1991 году. Бесплатное предоставление услуги сначала планировалось завершить в 2007 году, однако в 2016 году всеобщая бесплатная приватизация жилья была продлена уже в десятый раз.