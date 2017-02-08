Суд в Кирове признал Навального и Офицерова виновными

Ленинский суд Кирова в среду признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу «Кировлеса», передает ТАСС.

Прокуратура попросила для них условные сроки наказания — пять лет и четыре года соответственно.

Напомним, что в июле 2013 года Навальный и Офицеров были осуждены за хищения на госпредприятии «Кировлес» и приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позднее реальный срок был изменен на условный.

