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Суд в Кирове признал Навального и Офицерова виновными

Прокуратура попросила для них условные сроки наказания — пять лет и четыре года соответственно

Фото: ТАСС/Бахтин Александр

Ленинский суд Кирова в среду признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу «Кировлеса», передает ТАСС.

Прокуратура попросила для них условные сроки наказания — пять лет и четыре года соответственно.

Напомним, что в июле 2013 года Навальный и Офицеров были осуждены за хищения на госпредприятии «Кировлес» и приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позднее реальный срок был изменен на условный.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Суд в Кирове признал Навального и Офицерова виновными

Суд в Кирове признал Навального и Офицерова виновнымиПрокуратура попросила для них условные сроки наказания — пять лет и четыре года соответственно

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