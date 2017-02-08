Песков прокомментировал снижение доли государства в экономике

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможное снижение доли государства в экономике, назвав его вопросом экономической целесообразности.

«Это вопрос экономической эффективности и экономической целесообразности. Безусловно, там, где государство не может действовать как эффективный менеджер, необходимо, конечно, снижать долю государства», — сказал Песков, передает Лента.ру.

Песков также напомнил, что аналогичную позицию неоднократно высказывал и президент РФ Владимир Путин.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что существуют области, где «частный сектор просто не в состоянии занимать сколь-либо конкурентоспособную позицию», и в таких случаях «государство является безальтернативным собственником, это абсолютно нормальная практика».

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