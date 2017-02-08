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Песков: Путин всегда был на стороне бесплатной бессрочной приватизации

Президент России доводил эту точку зрения до руководства кабмина

Владимир Путин был сторонником бесплатной бессрочной приватизации с самого начала, о чем он сообщал кабинету министров, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя решение Госдумы, которая во втором чтении приняла закон о бесплатной бессрочной приватизации жилья в России, официальный представитель Кремля отметил, что Путин изначально был сторонником такой меры.

«И он до руководства кабинета доводил эту свою точку зрения, и фактически он именно такой точки зрения и придерживался», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей».

Теперь граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.

Накануне бессрочное продление всеобщей бесплатной приватизации поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Третье чтение законопроекта назначено на пятницу.

По предварительной информации, Совет Федерации рассмотрит проект закона 15 февраля. 

Напомним, закон «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» вступил в силу в 1991 году. Изначально в 2007 году планировалось завершить бесплатное предоставление услуги, однако в 2016 году всеобщая бесплатная приватизация жилья была снова продлена. 

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Песков: Путин всегда был на стороне бесплатной бессрочной приватизации

Президент России доводил эту точку зрения до руководства кабмина

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