Песков: Путин всегда был на стороне бесплатной бессрочной приватизации

Владимир Путин был сторонником бесплатной бессрочной приватизации с самого начала, о чем он сообщал кабинету министров, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя решение Госдумы, которая во втором чтении приняла закон о бесплатной бессрочной приватизации жилья в России, официальный представитель Кремля отметил, что Путин изначально был сторонником такой меры.



«И он до руководства кабинета доводил эту свою точку зрения, и фактически он именно такой точки зрения и придерживался», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей».

Теперь граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.



Накануне бессрочное продление всеобщей бесплатной приватизации поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев.



Третье чтение законопроекта назначено на пятницу.

По предварительной информации, Совет Федерации рассмотрит проект закона 15 февраля.

Напомним, закон «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» вступил в силу в 1991 году. Изначально в 2007 году планировалось завершить бесплатное предоставление услуги, однако в 2016 году всеобщая бесплатная приватизация жилья была снова продлена.

