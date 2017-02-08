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Во внезапной проверке ВКС России заняты 45 тыс. военных

Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин

Во внезапной проверке Воздушно-космических войск России участвуют около 45 тыс. военных, 1,7 тыс. единиц оружия и техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

На встрече с военными атташе в Москве замглавы российского военного ведомства отметил, что «поскольку проверка внезапная, она не является предметом контроля по Венскому документу, а также по документам ОБСЕ».

«Формального извещения не требовалось. Мы вас информируем в качестве жеста доброй воли», — отметил Фомин. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Напомним, 7 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что по решению Верховного главнокомандующего в Российской армии началась внезапная проверка Воздушно-космических сил.

По его словам, проверка начата, чтобы оценить готовность «органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач».

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Во внезапной проверке ВКС России заняты 45 тыс. военных

Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин

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