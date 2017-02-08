Захарченко подтвердил гибель командира батальона «Сомали» Гиви

Командир батальона самопровозглашенной Донецкой Народной Республики «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, погиб в результате теракта. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Ранее о гибели Гиви в результате теракта сообщили в минобороны ДНР.

По предварительным данным, ополченец погиб в результате выстрела из огнемета «Шмель».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе».