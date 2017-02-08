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Никита Михалков стал послом III зимних Всемирных военных игр

Мероприятие состоится в этом году в Сочи

Российский кинорежиссер Никита Михалков стал послом III зимних Всемирных военных игр.

«Я с большой готовностью откликнулся на предложение стать официальным послом III зимних Всемирных военных игр. Ведь сегодня, когда на внешнеполитической арене идет ожесточенная борьба не только и не столько различных политических воззрений, а борьба ценностей, устоев и национальных традиций, национальных исконных самоидентификаций, когда даже Олимпийские и Паралимпийские игры, международные кинематографические фестивали становятся инструментом в руках политиков, особенно важно найти, сохранять и популяризировать тот не тронутый и не раздираемый политическими играми оазис мира», — цитирует Михалкова ИА KrasnodarMedia.

Помимо Михалкова, официальными послами игр также стали двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, многократный призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в текущем году в Сочи с 22 по 28 февраля. На соревнованиях в семи дисциплинах будут состязаться сильнейшие лыжники, конькобежцы и альпинисты из 40 стран мира.

Россию на соревнованиях будут представлять 120 спортсменов, среди которых биатлонист Максим Цветков, конькобежец Руслан Захаров, лыжник Алексей Петухов. Всего в мероприятии примут участие порядка 2 тыс. человек. Спортсмены разыграют 44 комплекта наград в личных и командных зачетах.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Никита Михалков стал послом III зимних Всемирных военных игр

Мероприятие состоится в этом году в Сочи

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