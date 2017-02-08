Российский кинорежиссер Никита Михалков стал послом III зимних Всемирных военных игр.

«Я с большой готовностью откликнулся на предложение стать официальным послом III зимних Всемирных военных игр. Ведь сегодня, когда на внешнеполитической арене идет ожесточенная борьба не только и не столько различных политических воззрений, а борьба ценностей, устоев и национальных традиций, национальных исконных самоидентификаций, когда даже Олимпийские и Паралимпийские игры, международные кинематографические фестивали становятся инструментом в руках политиков, особенно важно найти, сохранять и популяризировать тот не тронутый и не раздираемый политическими играми оазис мира», — цитирует Михалкова ИА KrasnodarMedia.

Помимо Михалкова, официальными послами игр также стали двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, многократный призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в текущем году в Сочи с 22 по 28 февраля. На соревнованиях в семи дисциплинах будут состязаться сильнейшие лыжники, конькобежцы и альпинисты из 40 стран мира.



Россию на соревнованиях будут представлять 120 спортсменов, среди которых биатлонист Максим Цветков, конькобежец Руслан Захаров, лыжник Алексей Петухов. Всего в мероприятии примут участие порядка 2 тыс. человек. Спортсмены разыграют 44 комплекта наград в личных и командных зачетах.

Читайте также:

Шойгу: вход на Всемирные военные игры в Сочи будет свободным



Всемирные зимние военные игры пройдут в Сочи 23 февраля



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

