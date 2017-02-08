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Путин пообещал главе Volkswagen поддержку на российском рынке

Президент отметил, что 11% всех продаж автомобилей в России приходится на немецкий концерн

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой правления Volkswagen AG Маттиасом Мюллером заявил, что власти страны готовы оказать помощь производителю автомобилей в развитии на российском рынке.

Путин отметил, что концерн в целом развивается успешно, однако сталкивается со сложностями в вопросах реализации.

«Поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы для того, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке», — сказал российский президент.

Он напомнил, что у России с концерном давние отношения, ведущие свою историю с 1993 года.

«Сейчас и объем инвестиций приличный, и объем продаж — это 11% продаж автомобилей на нашем рынке», — подчеркнул Путин. 

По его словам, Volkswagen уже пользуется в России льготами, а примерно 10% собранных на российских заводах компании автомобилей идет на экспорт.

В свою очередь, Мюллер сказал, что объем инвестиций концерна в РФ составляет более €1,85 млрд. Главное производство Volkswagen находится в Калуге. В январе продажи выросли на 3%, несмотря на то что рынок в целом сократился на 5%.

Стоит отметить, что в 2016 году немецкий автопроизводитель обошел своего японского конкурента Toyota по числу проданных машин. Так, Volkswagen удалось реализовать 10,31 млн машин, что на 3,8% больше, чем в 2015 году.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Путин пообещал главе Volkswagen поддержку на российском рынке

Президент отметил, что 11% всех продаж автомобилей в России приходится на немецкий концерн

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