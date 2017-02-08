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РФС: Россия сыграет с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре

Матч пройдет 24 марта

Сборная России проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром 24 марта на стадионе «Краснодар». Соответствующую информацию подтвердил Российский футбольный союз (РФС).

Время начала встречи пока не определено, о нем будет объявлено позже, говорится в сообщении.

На данный момент россияне провели с Кот-д'Ивуаром только один поединок – товарищеский матч 15 августа 2012 года, который завершился вничью, со счетом 1:1. Алан Дзагоев забил гол за сборную России, пишет «Спорт-Экспресс». 

Примечательно, что этот поединок стал последним для бывшего капитана национальной команды Андрея Аршавина и первым – для Фабио Капелло в качестве главного тренера.

Российская сборная в 2017 году выступит на Кубке конфедераций, который пройдет в России. Турнир предшествует ЧМ-2018а, который также пройдет в РФ. Как хозяйка соревнования сборная России освобождена от участия в отборочном цикле чемпионата, вместо этого она проводит серию контрольных матчей.

Через четыре дня Россия сыграет с Бельгией в Сочи.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

РФС: Россия сыграет с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре

Матч пройдет 24 марта

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