Министр культуры Оренбургской области прочитает детям сказку Пушкина

Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко прочитает для детей сказку Александра Пушкина. Мероприятие под лозунгом «Пушкин жив» пройдет в областной детской полиэтнической библиотеке в честь 180-летия со дня смерти великого русского поэта.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», юным читателям библиотеки министр прочитает «Сказку о рыбаке и рыбке» в четверг, 9 февраля. По окончании встречи артисты областного театра кукол покажут для детей фрагмент другого произведения Пушкина — «Сказки о Золотом петушке».

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин получил смертельное ранение во время дуэли на Черной Речке 29 января (8 февраля по новому стилю) 1837 года. Через два дня поэт скончался в своей квартире в Петербурге.

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