Банки готовятся побить рекорд по прибыли

Российские банки в 2017 году могут установить новый рекорд по прибыли — такой прогноз дают несколько ключевых игроков: Внешэкономбанк, ВТБ24 и Промсвязьбанк. По их оценкам, кредитные организации могут заработать 1–1,3 трлн рублей, переписав таким образом рекорд докризисного 2012 года, давшего прибыль в 1,01 трлн. Возможный рекорд прогнозируется благодаря улучшению макроэкономической ситуации и продолжающемуся сокращению обязательных резервов под «плохие» кредиты.

Кризис в банковской системе, очевидно, закончился. После сложных 2014–2015 годов, когда кредитные организации фиксировали убытки из-за дефолтов клиентов и необходимости создания огромных резервов по кредитным портфелям, банковская сфера вновь становится сверхприбыльной. Если в прошлом году банки заработали 930 млрд рублей, то в 2017-м результат может быть существенно улучшен. По оценкам ВТБ24, новый рекорд будет выше 1 трлн, в Промсвязьбанке называют цифру в 1,05 трлн, во Внешэкономбанке — 1,2–1,3 трлн.

— По всей видимости, 2017 год станет рекордным с точки зрения прибыли, полученной банковской системой, — сообщил «Известиям» главный экономист, зампред правления ВЭБ Андрей Клепач. — При условии отсутствия существенных шоков ее объем может достичь 1,2–1,3 трлн рублей.

Правда, причина таких ожиданий кроется не столько в росте кредитования экономики, сколько в более низких отчислениях в резервы, признают эксперты.

— Драйвером роста прибыли в этом году будет сокращение расходов на резервирование потерь по кредитам, — уверен главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. — Снижение ставок и удлинение сроков кредитования приводят к облегчению условий обслуживания долга заемщиками.

Андрей Клепач к причинам роста прибыли добавляет также удешевление фондирования банков, например, за счет снижения стоимости привлекаемых от Центробанка средств.

Кредитование экономики тоже будет причиной роста прибыли, утверждает аналитик по банковскому сектору «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина. По ее словам, банки также будут продолжать пытаться заработать на комиссиях, но в целом доходы сильно не вырастут. Благодаря снижению расходов эксперт ожидает роста чистой прибыли на 10–15% — до уровня примерно 1,07 трлн.

Текущая ситуация в корне отличается от конца 2014 года, когда ставки по кредитам взлетели вслед за ростом ключевой ставки ЦБ и кредитование в стране фактически остановилось. Сейчас ставки по кредитам снижаются параллельно инфляции, что улучшает положение банковских клиентов и снижает риски неплатежей для самих кредитных организаций. Улучшение макроэкономической конъюнктуры позитивно скажется на финансовом состоянии корпоративного сектора, уверен Дмитрий Монастыршин.

Источников для увеличения прибыли у банковского сектора сегодня не так много. Поэтому характер этого роста скорее будет инерционным. Увеличение прибыли в годовом выражении в 2017-м может составить всего 4% — это скорее последствия работы банков по сокращению издержек, чем надежды на рост кредитования, признают в Промсвязьбанке.

Оптимизация бизнес-процессов и улучшение ситуации у заемщиков помогли банкам заработать и в прошлом году. По данным Центробанка, в 2015 году кредитным организациям пришлось создать резервы под потери на 1,35 трлн — эта сумма «съела» практически всю их прибыль. В 2016-м резервы снизились до 188 млрд, что позволило выйти на прибыль в 930 млрд.



Не все разделяют оптимизм, высказанный представителями крупнейших банковских структур. Например, аналитики рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») ожидают спада прибыли банков в этом году на 5–10% по сравнению с прошлым. Их прогноз — около 900 млрд рублей прибыли. По их оценке, необходимость резервирования под кредиты продолжит оказывать давление на прибыль.

Другим фактором спада прибыли и роста резервов станет ужесточение регулирования со стороны Центробанка. По мнению экспертов RAEX, ЦБ будет пристально следить за теми банками, которые в значительных объемах кредитуют связанные стороны или не ведут реальной экономической деятельности.

Получается, что с учетом продолжающегося сокращения числа банков прибыль всего сектора всё больше будет опираться на крупнейших игроков, прежде всего на Сбербанк. Он заработал в прошлом году рекордные 517 млрд. Это более половины (55,6%) от прибыли всей банковской системы. Сбербанк же обеспечил прибыльность всей системы в 2015 году; тогда кредитная организация заработала 236,3 млрд рублей.

«Фактор Сбербанка» будет играть существенную роль для всего сектора. По прогнозу «Уралсиб Кэпитал», Сбербанк заработает 587 млрд по МСФО в 2017-м — это большая часть необходимой сектору прибыли для исторического рекорда.

​​​​​​​

