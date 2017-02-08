Депутат Палкин спасает 59 арестованных квартир путем банкротства

Один из самых богатых депутатов Государственной думы — миллиардер Андрей Палкин (фракция «Единая Россия») подал в Арбитражный суд Архангельской области заявление о банкротстве. Таким образом он надеется пройти процедуру финансового оздоровления и рассчитаться с государством: у парламентария возникла многомиллионная задолженность по уплате налогов, а судебные приставы уже наложили арест на его имущество.



До прихода в парламент Андрей Палкин занимался строительным бизнесом. Будучи кандидатом в депутаты, он задекларировал доход в 1,5 млрд рублей по итогам 2015 года. Как оказалось впоследствии, Андрей Палкин стал самым богатым депутатом нового созыва Госдумы.

Как пояснил парламентарий «Известиям», его деятельность была связана с предоставлением жилья внаем. Из декларации депутата следует, что в собственности у него 59 квартир в Архангельской области и Подмосковье.

— Я должен выплатить налоги за реализацию имущества на 62 млн рублей, а мне государство, в свою очередь, должно 63 млн рублей. Налоговая служба не спешит выплачивать эту сумму, обещая сделать это в установленные законном сроки — до полугода, — объяснил он возникшую коллизию.



Местные налоговые органы подали на Палкина в суд из-за невыплаченных налогов. Парламентарий признает, что судебное решение о взыскании долга вынесено. Более того, по словам депутата, судебные приставы уже успели арестовать практически всё его имущество.



Парламентарий рассказал «Известиям», что пытался решить возникшую проблему путем переговоров в Москве, но безуспешно. Запустив процедуру банкротства, Палкин рассчитывает добиться реструктуризации налоговых платежей.

— Чтобы не попасть на пени, штрафы и выплату сбора судебным приставам, я вынужден был подать на банкротство, — сказал депутат. — Суд должен принять решение о введении внешнего управления, после этого я имею право написать в налоговую заявление об отсрочке — реструктуризации платежа. Отказать в этом они не имеют права. Мы подпишем договор, и после этого процедура банкротства будет прекращена. В течение месяца, я уверен, этот вопрос будет решен.



Парламентарий также рассказал, что уведомил о возникшей ситуации думское руководство.



Арбитражный суд Архангельской области оставил заявление о признании Палкина банкротом без движения, поскольку документ был подан заявителем с нарушениями. Согласно определению суда, Палкин может исправить нарушения до 6 марта.



В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о запрете занимать госдолжности (в том числе быть депутатами Госдумы и членами СФ) гражданам, не способным расплатиться с кредиторами. Этот документ был внесен в нижнюю палату группой сенаторов (Владимир Полетаев, Вадим Тюльпанов, Олег Казаковцев, Сергей Мамедов, Ростислав Гольдштейн, Вячеслав Тимченко, Надежда Болтенко и др.) 17 ноября прошлого года. По мнению авторов инициативы, принятие такого законопроекта будет способствовать повышению авторитета как государственной, так и муниципальной власти. Концепция законопроекта была одобрена профильным комитетом СФ по регламенту и организации парламентской деятельности.



С момента вступления в силу закона о банкротстве физлиц (октябрь 2015 года) банкротом был признан депутат Госдумы шестого созыва, член партии «Справедливая Россия» Олег Михеев, чей долг составил более 175 млн рублей. Также ФНС подала в арбитражный суд заявления о признании банкротами депутата Госдумы шестого созыва Аднана Музыкаева, не уплатившего НДФЛ на сумму в 100 млн рублей, депутата Забайкальского заксобрания второго созыва Алексея Кружикова, чей долг составил 14 млн рублей, и депутата Калининградского заксобрания Константина Дорошка, задолжавшего по таможенным платежам более 17 млн рублей.