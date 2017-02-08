Россельхознадзор грозит запретить всю говядину из Белоруссии

РФ может заморозить импорт говядины из Белоруссии из-за недостатков в ветеринарном надзоре республики.

«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии (род бактерий, возбудители заболеваний животных и человека)», — заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, передает «Лента.ру».

Мелано отметила, что с 12 января по 8 февраля эти бактерии были обнаружены в охлажденной говядине ряда белорусских производителей. Кроме того, в мясе птицы, выработанном в ряде племзаводов Белоруссии, обнаружены возбудители сальмонеллеза.

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