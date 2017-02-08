Реальный эффективный курс рубля вырос на 3,7% в январе 2017 года

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют стран — торговых партнеров России в январе 2017 года вырос на 3,7% по отношению к декабрю 2016 года. Информацию приводит пресс-служба ЦБ РФ.

Индекс реального эффективного курса рубля к доллару вырос в январе на 4,3%, к евро — на 3,2%, уточняется на сайте регулятора.



По уточненной информации банка России, реальный эффективный курс рубля в 2016 году вырос на 20,4% (по опубликованной ранее предварительной оценке — на 20,7%) после роста в 2015 году на 0,9% и снижения в 2014 году на 27,2%.

Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля за 11 месяцев 2016 года вырос на 13,4%, к доллару — на 11%, а к евро — на 13%.



По итогам 2015 года реальный эффективный курс рубля вырос к иностранным валютам на 0,9% после падения на 27,2% в 2014 году.

