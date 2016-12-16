Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Набиуллина рекомендует хранить деньги в рублях

Глава ЦБ предлагает россиянам поддержать свою валюту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина советует россиянам хранить деньги в рублевых депозитах, объясняя такую рекомендацию в том числе замедляющейся в стране инфляцией.

«В рублях, конечно, хранить — в чем еще? Тем более инфляция у нас снижается и будет снижаться. Поэтому рублевые сбережения не будут съедаться инфляцией: ставки сейчас выше, чем инфляция, они положительные», — сказала глава ЦБ журналистам в пятницу.

Согласно прогнозу регулятора, инфляция в России может снизиться до 5,4–5,8% в годовом исчислении к концу 2016 года.

При этом, по данным ЦБ, максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях опустилась до 8,49% — минимума с марта 2014 года.

Реальный эффективный курс рубля за 11 месяцев 2016 года вырос на 13,4%, при этом к доллару рост составил 11%, а к евро — 13%.

Читайте также:

Набиуллина: внешняя конъюнктура для России улучшается

ЦБ РФ не включил в свой прогноз возможность снятия санкций с России

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Набиуллина рекомендует хранить деньги в рублях

Набиуллина рекомендует хранить деньги в рубляхГлава ЦБ предлагает россиянам поддержать свою валюту

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке