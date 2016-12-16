Набиуллина рекомендует хранить деньги в рублях

Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина советует россиянам хранить деньги в рублевых депозитах, объясняя такую рекомендацию в том числе замедляющейся в стране инфляцией.

«В рублях, конечно, хранить — в чем еще? Тем более инфляция у нас снижается и будет снижаться. Поэтому рублевые сбережения не будут съедаться инфляцией: ставки сейчас выше, чем инфляция, они положительные», — сказала глава ЦБ журналистам в пятницу.

Согласно прогнозу регулятора, инфляция в России может снизиться до 5,4–5,8% в годовом исчислении к концу 2016 года.



При этом, по данным ЦБ, максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях опустилась до 8,49% — минимума с марта 2014 года.



Реальный эффективный курс рубля за 11 месяцев 2016 года вырос на 13,4%, при этом к доллару рост составил 11%, а к евро — 13%.

