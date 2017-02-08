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Минпромторг: водку и сигареты нельзя будет приобрести по карточкам

В список не попали и другие «вредные» продукты

Минпромторг России обнародовал список продуктов, которые можно будет получать по банковским картам адресной продовольственной помощи (продкартам). Как сообщили в пресс-службе ведомства, в список пока не войдут водка, сигареты и другие «вредные» продукты.

«Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих «вредных» продуктов», — говорится в сообщении Минпромторга.

При этом уточняется, что в список вошли хлеб, мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты. Также в списке саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

Впервые о выпуске продовольственных карточек Минпромторг сообщил в начале 2015 года. Запуск программы несколько раз откладывался. Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программа заработает уже в 2017 году. 

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Минпромторг: водку и сигареты нельзя будет приобрести по карточкам

В список не попали и другие «вредные» продукты

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