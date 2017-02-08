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Группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против России

Если его примут, то президент Трамп не сможет отменить ограничительные меры без одобрения законодателей

Американские сенаторы внесли на рассмотрение коллег законопроект, согласно которому для отмены санкций против России президенту США Дональду Трампу нужно будет получить разрешение конгресса.

Он подразумевает, что Белый дом должен представлять отчет, разъясняющий причины снятия антироссийских санкций. После этого в силу вступит 120-дневный период, в течение которого конгресс может проголосовать против этих мер.

Инициаторами законопроекта стали сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм и демократ от штата Мэриленд Бен Кардин.

Кардин ранее пояснял, что законопроект дает конгрессу возможность действовать, если он не согласен с политикой Трампа в отношении России.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против России

Если его примут, то президент Трамп не сможет отменить ограничительные меры без одобрения законодателей

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