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Американский сенатор рассказала о «нападении» РФ на Корею

Кроме того, конгрессмен от штата Калифорния забыла название сирийского города Алеппо

Член палаты представителей конгресса США от штата Калифорния Максин Уотерс, известная своей резкой критикой в адрес Дональда Трампа, заявила, что президент США провоцирует импичмент, так как ничего не предпринимает в ответ на наступление РФ на Корею.

«Нас беспокоит тот факт, что Трамп готов броситься в объятия российскому президенту, пока он продолжает атаковать Корею», — передает ее слова Daily Express.

При этом конгрессмен не уточнила, какую именно Корею она имела в виду.

Кроме того, Уотерс забыла название сирийского города Алеппо, так как вставила его в свою речь только после подсказки одного из помощников.

Ранее Уотерс уже привлекала к себе внимание СМИ. Так, в январе трансляция ее выступления была прервана передачей телеканала RT о том, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский решил встретиться с министром иностранных дел несуществующей страны Сан-Эскобар.

«В то время, когда наша разведка уверена и, по сути, подтвердила, что Россия взломала серверы Демократической партии и вторглась в иные сферы национального интереса, мое выступление в конгрессе прерывается RT в тот момент, когда я говорю о Трампе и России», — сказала она, добавив, что произошедшее является «очень странным».

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Американский сенатор рассказала о «нападении» РФ на Корею

Кроме того, конгрессмен от штата Калифорния забыла название сирийского города Алеппо

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