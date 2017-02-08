Белый дом: речи об отмене санкций против РФ нет

Речи об отмене американских санкций против РФ нет.

Об этом заявил пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер.

«Пока Россия не покинет Крым, об отмене этих санкций речь не идет», — цитирует «РИА Новости» Спайсера.

Он добавил, что это касается пакета санкций, введенных за присоединение Крыма к РФ. Что касается других ограничений, он отказался комментировать их.

Спайсер также не стал комментировать законопроект, который должен осложнить процедуру отмены санкций — теперь для этого придется получить разрешение конгресса США.

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