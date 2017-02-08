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Белый дом: речи об отмене санкций против РФ нет

Администрация президента США отказалась комментировать законопроект, требующий одобрения конгресса на отмену ограничений

Речи об отмене американских санкций против РФ нет.

Об этом заявил пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер.

«Пока Россия не покинет Крым, об отмене этих санкций речь не идет», — цитирует «РИА Новости» Спайсера.

Он добавил, что это касается пакета санкций, введенных за присоединение Крыма к РФ. Что касается других ограничений, он отказался комментировать их.

Спайсер также не стал комментировать законопроект, который должен осложнить процедуру отмены санкций — теперь для этого придется получить разрешение конгресса США.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Белый дом: речи об отмене санкций против РФ нет

Администрация президента США отказалась комментировать законопроект, требующий одобрения конгресса на отмену ограничений

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