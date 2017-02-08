Трампа могут лишить возможности снять санкции с РФ в обход конгресса

Американские сенаторы планируют 8 февраля внести на рассмотрение коллег законопроект, согласно которому для отмены антироссийских санкций президенту США Дональду Трампу нужно будет получить разрешение конгресса.

В документе, с которым удалось ознакомиться журналистам CNN, отмечается, что если Белый дом решит пойти на ослабление санкций, ему нужно будет предоставить конгрессменам доклад с подробным обоснованием такого шага.

Помимо этого, документ предполагает предоставление конгрессу 120-дневного периода для рассмотрения вопроса об ослаблении ограничительных мер, передает «Интерфакс».

Авторами документа выступили сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Бен Кардин (демократ).

Со своей стороны сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что многие сенаторы поддерживают законопроект.

«У нас наберется достаточно голосов, чтобы одобрить в сенате [этот законопроект] и получить такое большинство голосов, которое лишило бы президента возможности наложить вето», — заявил он.