Европа увидела в приговоре Навальному политический мотив

Европейская служба внешних действий заявила в среду, что дело Навального по «Кировлесу» имеет политическую окраску, так как оппозиционер оказался фактически выключен из политической жизни, что нарушает принцип плюрализма.

«Нынешнее решение фактически исключает Навального из политического процесса, что ограничивает политический плюрализм в России и вызывает серьезные вопросы о справедливости демократических процессов в РФ», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Текст документа был распространен от имени пресс-секретаря службы, обычно же подобные заявления делаются от имени верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Ранее «Известия» писали, что Алексей Навальный и Петр Офицеров в среду были признаны виновными в незаконном присвоении средств «Кировлеса». Глава ФБК был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, а его товарищ – к четырем годам условно.