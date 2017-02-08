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Навального приговорили к условному наказанию

Блогер заявил, что будет обжаловать решение суда

Фото: ТАСС/Сергей Бровко

Ленинский суд Кирова вынес решение: блогер Алексей Навальный признан виновным в хищениях по делу «Кировлеса» и осужден на пять лет условно.

Навальному и Петру Офицерову также назначены судом штрафы по 500 тыс. рублей.

Навальный уже заявил, что собирается обжаловать обвинительный приговор в Кировском областном суде.

«Мы не согласны с этим приговором, он полностью повторил приговор по итогам первого рассмотрения этого дела. Мы будем его обжаловать», — заявил Навальный в суде, передает ТАСС.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Навального приговорили к условному наказанию

Навального приговорили к условному наказаниюБлогер заявил, что будет обжаловать решение суда

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