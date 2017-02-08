Навального приговорили к условному наказанию

Блогер заявил, что будет обжаловать решение суда
Фото: ТАСС/Сергей Бровко
Ленинский суд Кирова вынес решение: блогер Алексей Навальный признан виновным в хищениях по делу «Кировлеса» и осужден на пять лет условно.
Навальному и Петру Офицерову также назначены судом штрафы по 500 тыс. рублей.
Навальный уже заявил, что собирается обжаловать обвинительный приговор в Кировском областном суде.
«Мы не согласны с этим приговором, он полностью повторил приговор по итогам первого рассмотрения этого дела. Мы будем его обжаловать», — заявил Навальный в суде, передает ТАСС.
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