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Трамп ввел в состав своего кабинета директоров нацразведки и ЦРУ

Президент США Дональд Трамп официально огласил список из 24 человек, с которыми будет работать

Президент США Дональд Трамп ввел в состав своего кабинета директоров нацразведки и ЦРУ.

Об этом официально сообщил Белый дом.

Всего на сайте администрации президента названы имена 24 человек, с которыми Трамп будет работать в кабинете. Среди них — глава ЦРУ Майкл Помпео и кандидат на пост директора национальной разведки США Дэниел Коутс, сообщает «РИА Новости».

При этом в состав кабинета вошли 15 министров, постоянные представители США на торговых переговорах и в ООН, руководители федеральных управлений по охране окружающей среды и по делам малого бизнеса.

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Известия // четверг, 9 февраля 2017 года

Трамп ввел в состав своего кабинета директоров нацразведки и ЦРУ

Президент США Дональд Трамп официально огласил список из 24 человек, с которыми будет работать

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