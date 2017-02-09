Президент США Дональд Трамп ввел в состав своего кабинета директоров нацразведки и ЦРУ.

Об этом официально сообщил Белый дом.

Всего на сайте администрации президента названы имена 24 человек, с которыми Трамп будет работать в кабинете. Среди них — глава ЦРУ Майкл Помпео и кандидат на пост директора национальной разведки США Дэниел Коутс, сообщает «РИА Новости».

При этом в состав кабинета вошли 15 министров, постоянные представители США на торговых переговорах и в ООН, руководители федеральных управлений по охране окружающей среды и по делам малого бизнеса.

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