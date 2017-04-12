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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Спорт 12 апреля 2017, 00:01 Азамат Бостанов

«Анжи» ставит на своих

Руководство дагестанского клуба в ближайшие три года укомплектует команду из воспитанников собственной академии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Руководство дагестанского футбольного клуба «Анжи» планирует в трехлетний период полностью укомплектовать состав команды собственными воспитанниками и в будущем делать упор на развитие своей академии, а не на приобретение легионеров. Об этом «Известиям» рассказал председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили.

В современном футболе давно победил интернационализм — в ведущих европейских и российских клубах играют представители всех возможных государств мира. Порой в составе команды нет ни одного представителя страны, в чемпионате которой выступает клуб. Однако есть и противоположные примеры — команды, в составе которых играют лишь представители их собственного региона. Именно по такому пути развития решил пойти махачкалинский «Анжи».

— В команде уже произошли серьезные перемены, — отметил Анзор Кавазашвили. — Клуб покинули многие дорогостоящие легионеры, и сейчас перед нами стоит одна глобальная цель — развить футбол в регионе. У нас была встреча с правительством республики, на которой нам пообещали всяческое содействие с их стороны. Мне нравится, что руководство «Анжи» нацелено на планомерное развитие и делает ставку на молодежь. Перед нами не стоит задачи сделать «здесь и сейчас». Дан трехлетний период, в течение которого нужно сделать упор на привлечение в команду максимального количества воспитанников академии. Мы пойдем обособленным путем. Да, он будет не самым легким, но это будет наш, особый вектор развития.

Экс-наставник махачкалинского клуба Андрей Гордеев уверен, что привлечение в состав команды большого количества молодых воспитанников принесет немало пользы как самому «Анжи», так и региону в целом.

— Идея сделать ставку на собственных воспитанников клуба достойна уважения, — поделился своим мнением с «Известиями» Гордеев. — Это отличная инициатива, главное, чтобы она была реализована. В России хорошие академии у того же «Спартака» и «Краснодара», но я не вижу большого числа доморощенных игроков в составах этих клубов. Было бы здорово, если бы у «Анжи» это получилось — это особенный регион со своей ментальностью и культурой. При этом, я считаю, не нужно зацикливаться на том, чтобы в команде были представители лишь одного региона.

В качестве примера Гордеев привел «Манчестер Юнайтед» с их знаменитым «классом-92», когда костяк команды составляли воспитанники академии Пол Скоулз, Райан Гиггз, братья Невилл, Ники Батт и Дэвид Бекхэм. На остальные позиции клуб пригласил высококлассных исполнителей не из академии.

— Считаю, что если у «Анжи» получится сформировать подобный костяк, то это уже будет огромным достижением для клуба, — добавил бывший тренер махачкалинцев.

Самым известным клубом, выбравшим подобный вектор развития, вот уже долгие годы является испанский «Атлетик Бильбао». В команде выступают только те футболисты, которые родились в Басконии. Стоит отметить, что при этом «Атлетик» показывает хорошие результаты как в домашнем чемпионате, являясь «середняком» испанской Ла Лиги, так и на международной арене, регулярно принимая участие в еврокубковых соревнованиях.

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