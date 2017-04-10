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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Экономика 10 апреля 2017, 00:01 Алина Евстигнеева

Софинансирование пенсии обойдется бюджету в 26 млрд

Пенсии в результате могут вырасти на 6450 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) оценивает затраты федерального бюджета на софинансирование в рамках обсуждаемой программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в 26 млрд рублей. Таковы расчеты организации, с которыми удалось ознакомиться «Известиям». Софинансирование в официальный документ об ИПК попасть уже не успеет, но идея достойна проработки и может обсуждаться в правительстве, отметил источник «Известий» в финансово-экономическом блоке.

Минфин и Центробанк выходят на финишную прямую в задуманной реформе накопительной пенсии. В ближайшее время концепцию ИПК начнет обсуждать правительство. И хотя в целом законопроект уже сформулирован, рынок не оставляет попыток улучшить документ. Одной из последних стала идея НАПФ реанимировать софинансирование накопительной пенсии.

По оценкам организации, бюджету это обойдется в 26 млрд рублей — это при добровольном отчислении 6% от зарплаты 2 млн работников. По задумке НАПФ правительство на эти 6% отчисленных средств могло бы добавить свои 3%. Расчет сделан на то, что, увидев участие государства рублем, население активнее начнет участвовать в ИПК.

По оценкам НАПФ, за 20 лет участия в ИПК накопления на счетах участников программы составят 1 трлн 548 млрд рублей. При этом средняя пенсия у них вырастет не менее чем на 25% (или на 6,45 тыс. рублей), а коэффициент замещения достигнет 55,8%.

В Банке России сообщили, что приветствуют любые инициативы, направленные на повышение привлекательности ИПК.

— Однако их практическое применение будет зависеть от возможностей бюджета, этот вопрос находится в компетенции Минфина, — ответили на запрос «Известий» в пресс-службе регулятора.

В свою очередь, источник «Известий», близкий к финансово-экономическому блоку правительства, сообщил, что обсуждение этой идеи возможно.

— Идея интересная, — сказал он. — Минфин сейчас предполагает несколько иную систему мотивации, привязанную прежде всего к вычетам по НДФЛ. Также необходимо мотивировать компании участвовать в системе, например, через льготы по прибыли.

Софинансирование лучше, чем льгота по прибыли, оценивает, в свою очередь, чиновник социально-экономического блока.

— Идея с льготой по прибыли вообще непонятна: вроде бы система должна работать для людей, и непонятно, почему бизнес за счет личных отчислений граждан должен получать льготу по налогу на прибыль, — недоумевает он.

Как ранее уже писали «Известия», концепция Минфина и Центробанка по ИПК может встретить сопротивление в правительстве. Минфин так и не смог найти компромисс с Минтрудом по ряду важнейших вопросов (например, по автоподписке), поэтому документ будет внесен в Белый дом с разногласиями, разрешить которые предстоит уже на внутриправительственных совещаниях.

Предложение НАПФ может привлечь людей в систему, считает руководитель отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский, однако он не думает, что интерес будет серьезным.

— Приток средств в систему будет небольшим из-за низкого уровня личного потребления основной части жителей страны и недоверия к системе, которую государство меняет ежегодно, — полагает он.

Директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине Владимир Назаров считает, что для ИПК эффективнее, если мотивированы будут скорее работодатели, чем работники.

— Как раз предлагаемая льгота по налогу на прибыль мотивирует компании активнее привлекать своих сотрудников в систему ИПК, — отметил он. — Идея софинансирования в России имеет меньше шансов на успех, чем другие методы мотивации, в частности автоподписка.

В Минфине ситуацию не прокомментировали.

Минфин и ЦБ в марте представили концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая может прийти на смену обязательной накопительной пенсии. По мысли авторов идеи работодатель по умолчанию будет отчислять определенный процент от зарплаты работника на его индивидуальный пенсионный счет. При этом участвующие в системе будут платить меньше подоходных налогов. При желании от участия в программе можно отказаться — для этого нужно подать письменное заявление своему работодателю.

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