Политика Егор Созаев-Гурьев, Елена Ладилова Региональные ЗакСы озаботились антикоррупционной повесткой Владимир Путин посетит заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в заседании Совета законодателей, которое пройдет в Санкт-Петербурге 24 апреля. Среди тем, которые обсудят депутаты региональных законодательных собраний и спикеры двух палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, — противодействие коррупции, законодательное обеспечение программ импортозамещения и парламентский контроль на федеральном и региональном уровне.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», пояснил, что не исключена встреча президента с представителями законодательных органов власти. Планируется, что Владимир Путин выступит перед членами совета, после чего о работе консультативного органа президенту расскажут Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. О ситуации в субъектах и законотворческой деятельности главе государства доложат главы региональных парламентов.

Подготовкой тем к заседанию занималась Государственная дума. Повестка уже утверждена. Среди основных вопросов — совершенствование законодательства о противодействии коррупции, парламентский контроль на федеральном и региональном уровне, законодательное обеспечение государственной политики в сфере торговой деятельности и импортозамещение. Также на заседании будут подняты темы правового обеспечения здоровья, безопасности и развития детей и регулирования государственного и муниципального контроля.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров рассказал «Известиям», что приоритетным станет вопрос борьбы с коррупцией.

— Предстоит обсудить проблемы, которые регионы испытывают при исполнении антикоррупционного законодательства, при формировании своего законодательства на основании федеральных нормативных правовых актов. Сейчас подготовкой заняты профильные комитеты: комитет по обороне и безопасности Совета Федерации, комитет по обороне и противодействию коррупции и комиссия Совета законодателей под руководством главы парламента Республики Башкортостан Константина Толкачева. На сегодняшний день отправлены запросы в регионы — что видят в качестве проблемных вопросов субъекты, что предлагают, что сделано и планируется сделать. Получено уже 62 ответа с конкретным материалом, — сказал Виктор Озеров.

Справка «Известий» Совет законодателей при Федеральном собрании РФ действует с 2002 года. В его состав входят председатели Совета Федерации и Государственной думы, два их заместителя и главы законодательных собраний всех регионов России. Совет законодателей занимается выработкой рекомендаций по развитию федерального и регионального законодательства, координирует работу заксобраний. ​​​​​​​

В экспертной среде отмечают, что такие встречи — важный канал связи между центром и регионами.

— Подобные встречи должны быть регулярными, — заявил «Известиям» вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. — Ведь есть Госсовет, в котором состоят губернаторы, и президент часто с ними взаимодействует. У региональных спикеров, безусловно, тоже есть потребность во встречах с президентом. Им нужна обратная связь. Ведь председатели парламентов — это тоже региональная элита. Они в гуще событий, на них законодательный процесс. Такой диалог может стать важным каналом связи между центром и регионами.

По информации «Известий», ожидается, что по итогам встречи с законодателями президент даст необходимые поручения относительно вопросов, поднятых на заседании.