Экономика Анна Ивушкина Россияне экономят на одежде, но не на технике В прошлом году продажи мобильных телефонов увеличились на 20,1%, а верхней одежды упали на 14,4% Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В непродовольственных секторах потребительского рынка России наметилась новая тенденция: заметно растут продажи электроники — мобильных телефонов, мониторов, компьютеров — и на этом фоне снижаются объемы продаж верхней одежды, обуви, тканей и белья. Это обнаружили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Эксперты объясняют тенденцию снижением цен на технику и появлением навыка покупать добротную одежду, которая служит не один сезон.

В 2016 году среди непродовольственных товаров максимально выросли относительно предыдущего года в сопоставимых ценах продажи мобильных телефонов (+20,1%), мониторов (+16,9%) и компьютеров в полной комплектации (+9,7%), свидетельствуют данные мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения. Исследование подготовил Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.



По данным мониторинга, в большинстве товарных групп всё же зафиксирован спад продаж. Так, значительно снизились в прошлом году продажи верхней одежды (-14,4%), кожаной обуви (-11,2%), тканей (-8,2%), нательного белья (-7,3%) и чулочно-носочных изделий (-5,9%). На 11–12% сократились продажи посуды, столовых приборов и ножей, газет и журналов. Заметно просели продажи табака — на 7%.

Уменьшились и покупки косметических и парфюмерных товаров — на 4,1%, мыла — на 6,3%. Снизились объемы продаж строительных материалов (-5,3%), мебели, ковров и напольных покрытий (-4,7%). Количество покупок автомобилей сократилось на 3,3%, стиральных машин — на 3,4%, холодильников — на 1,7%.

Небольшой прирост произошел в продажах дизельного топлива (+3%), автозапчастей (+1,1%), телевизоров (+1,3%), фармацевтических, медицинских и ортопедических товаров (+2,8%), в том числе лекарств (+1,2%).

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Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов подтвердил, что в прошлом году «рынок стал понемногу восстанавливаться».

— И на этот год у нас умеренно оптимистичный прогноз. Мы не ждем спада продаж и даже надеемся на небольшой рост — на 1–2% по всем категориям, — сказал Гуськов.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро говорит, что увеличение продаж телефонов, мониторов и компьютеров связано с ростом их доступности для населения.

— Взлет продаж — это картинка реальной конкуренции, которая теперь есть на этих рынках. Рост конкуренции провоцирует снижение цен и, соответственно, рост доступности и продаж. Более половины покупок телефонов, мониторов и компьютеров делают молодые люди и люди среднего возраста. Причем старые смартфоны еще в рабочем состоянии, их просто выключают и убирают в шкаф, — утверждает Николас Коро.

Спад продаж верхней одежды, обуви, тканей и белья, по его словам, не связан с увеличением расходов на технику.

— Здесь дело в модных тенденциях, которые подстроили под продавцов. Сейчас они ориентированы на то, чтобы минимизировать товарные остатки. То есть чтобы модные в прошлом сезоне вещи оставались актуальны и в этом и их можно было продать. Это сработало в сторону пролонгации использования уже купленных вещей. Кроме того, россияне научились выбирать добротные вещи, — сказал Николас Коро.

Как ранее сообщали «Известия», россияне стали реже экономить на продуктах питания, алкогольных напитках и досуге. Эти товарные категории эксперты оценивают как восстанавливающиеся в продажах до докризисного уровня. В то же время россияне стали чаще экономить на лекарствах.

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