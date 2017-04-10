Мир Светлана Корзинкина Два взрыва прогремели в египетском городе Танта Происшествие унесло жизни 30 человек Фото: ТАСС/Amr Sayed

Два взрыва прогремели в районе церкви Мар-Гиргис и центре подготовки полицейских в египетском городе Танта к северу от Каира. В результате инцидента погибли 30 человек.



Об этом сообщил египетский телеканал «Аль-Маядин».



Сначала взрыв прогремел у коптского храма Мар-Гиргис. Ранее сообщалось о 25 погибших и более 50 пострадавших. По последней информации, взрывное устройство сработало внутри храма. Позже еще один взрыв произошел в центре подготовки полицейских, некоторые СМИ сообщают, что в результате последней атаки погиб один полицейский.

Отмечается, что в воскресенье, 9 апреля, христиане отмечают Вербное воскресенье и на службе в церквях всегда присутствует много людей.



Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в причастности к взрыву. Мужчина сейчас находится в полицейском управлении, проводится его допрос.