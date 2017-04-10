Мир Светлана Корзинкина Число погибших при взрыве в церкви Египта увеличилось до 21 человека Ранее сообщалось о 16 жертвах инцидента

Число жертв взрыва в церкви Мар-Гиргис в египетском городе Танта возросло до 21 человека.

Об этом сообщает египетский телеканал «Экстра ньюс». Ранее стало известно, что инцидент унес жизни 16 человек, еще 42 пострадали. По последней информации, взрывное устройство сработало внутри храма.

Кроме того, после инцидента в церкви еще один взрыв прогремел у тренировочного центра МВД республики, информация о погибших и пострадавших в результате второго происшествия пока не поступала.