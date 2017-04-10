Общество Светлана Корзинкина Что известно о столкновении пассажирского поезда и электрички в Москве По предварительным данным, в результате аварии пострадали около 30 человек Сюжет: Железнодорожная авария 8 апреля в Москве Фото: агентство городских новостей «Москва»/Никеричев Андрей

Вечером в субботу, 8 апреля, на железнодорожном перегоне Кунцево–Фили в районе Филевского парка на западе Москвы столкнулись пассажирский поезд Москва–Брест и электричка Москва–Усово. В результате аварии пострадали около 30 человек, среди которых есть как граждане РФ, так и граждане других государств.

По предварительным данным, машинист пригородного поезда применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека, который в этот момент переходил железнодорожные пути. В результате была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда. За электричкой в этот момент следовал пассажирский поезд Москва–Брест, машинист состава также экстренно затормозил, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда и избежать столкновения не удалось. В результате с рельсов сошли четыре вагона пригородного поезда и секция локомотива пассажирского состава.



Поручение президента

О происшествии было незамедлительно доложено президенту России Владимиру Путину. Глава государства поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий ЧП, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главу государства по телефону проинформировали мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров.

В свою очередь, Владимир Пучков прибыл на место происшествия, чтобы проконтролировать работы по ликвидации аварии. В частности, он потребовал организовать на месте работу с каждым пассажиром поезда Москва–Брест. Для ликвидации последствий произошедшего также был создан оперативный штаб под руководством первого вице-президента РЖД Анатолия Краснощека. На месте были моментально развернуты поисково-спасательные работы, все пассажиры были эвакуированы.

Уточненные данные о пострадавших

Движение поездов было восстановлено в воскресенье утром. По уточненной информации, за медицинской помощью после аварии обратились 28 человек, из них 13 — госпитализированы. В числе пострадавших также шесть граждан Белоруссии, трое из них были доставлены в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести и их жизням ничего не угрожает. Пассажиры электрички не пострадали в результате ЧП.

Как сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс, по закону об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами (ФЗ-67) всем пассажирам, пострадавшим в результате аварии, полагается страховая выплата до 2 млн рублей.

Предварительная причина произошедшего

Предварительные результаты проверки показали, что столкновение поезда с электричкой могло произойти из-за отказа тормозной системы, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы», — пояснила представитель СКР.

Она также отметила, что следователи проверяют и другие возможные версии столкновения, были изъяты документы о техническом обслуживании состава, назначены экспертные исследования, осуществляются допросы очевидцев и иных свидетелей, уточняются списки пострадавших.

