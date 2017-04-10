Мир Елена Плавская Асад: «США не смогли достичь цели путем атаки» Об этом сирийский лидер заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани

Американцы не добились желаемых результатов, атаковав военный аэродром в провинции Хомс, заявил сирийский лидер Башар Асад в воскресенье в телефонном разговоре с лидером Ирана Хасаном Роухани.

Президент Сирии подчеркнул, что целью США было поднятие морального духа «у поддерживаемых Соединенными Штатами террористических группировок после побед, одержанных над ними сирийской армией», сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Роухани, со своей стороны, подчеркнул, что «американская агрессия на сирийской территории является грубым нарушением суверенитета САР и всех международных законов и конвенций», и добавил, что считает необходимым усилить взаимодействие между Тегераном, Москвой и Дамаском в борьбе с терроризмом.

«Большее взаимодействие между Ираном, Россией и Сирией может стать весьма эффективным для продолжения борьбы с терроризмом», — отметил лидер Ирана.